ليفربول يستهدف ضم "هدف ريال مدريد"

كما ذكر موقع "فوتبول إسبانيا"، نقلا عن "ذا أتلتيك"، أن فريقا مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بضم ليني يورو.

وأوضح الموقع، أن ليفربول واليونايتد حققا تقدماً ملموساً في المفاوضات، ويستعد كل منهما لحسم الصفقة.

ووضع ريال مدريد 40 مليون يورو كحد أقصى لحسم الصفقة، بينما طلب ليل الحصول على مبلغ 60 مليون يورو لبيعه.

وشارك ليني يورو مع نادي ليل الفرنسي في 44 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الماضي 2023-2024، ونجح في تسجيل 3 أهداف لفريقه.