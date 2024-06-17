ليفربول يستهدف ضم "هدف ريال مدريد"
كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يستهدف ضم الفرنسي ليني يورو، مدافع نادي ليل، والذي يحظى باهتمام كبار أندية أوروبا.
ويعد ليني يورو على رأس اهتمامات ريال مدريد لضمه خلال الفترة المقبلة لتدعيم الخط الخلفي للفريق الملكي.
ووفقا لما ذكره موقع "LivEchoLFC"، فإن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع ليني يورو هذا الصيف.
وأضاف الموقع: "على الرغم من إبداء اللاعب رغبة في الانتقال إلى ريال مدريد، لكن لم يمنع ذلك مسؤولي ليفربول من المحاولة لضم يورو، إذ إن النادي جاهز للانقضاض إذا تعثرت خطوة انتقاله للدوري الإسباني".
كما ذكر موقع "فوتبول إسبانيا"، نقلا عن "ذا أتلتيك"، أن فريقا مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بضم ليني يورو.
وأوضح الموقع، أن ليفربول واليونايتد حققا تقدماً ملموساً في المفاوضات، ويستعد كل منهما لحسم الصفقة.
ووضع ريال مدريد 40 مليون يورو كحد أقصى لحسم الصفقة، بينما طلب ليل الحصول على مبلغ 60 مليون يورو لبيعه.
وشارك ليني يورو مع نادي ليل الفرنسي في 44 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الماضي 2023-2024، ونجح في تسجيل 3 أهداف لفريقه.