أعلن نادي نيوم الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" تعاقده مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، قائد نادي الاتحاد السعودي.

وأصدر نادي نيوم بيانًا، مساء اليوم الأحد، أعلن فيه انتقال حجازي إلى الفريق بعقد دائم، بعد إنهاء ارتباطه بنادي الاتحاد.

وقال نادي نيوم في بيانه: "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب أحمد حجازي للفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي الاتحاد.. بالتوفيق لك يا حجازي".

كما نشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" يتضمن بعض أهداف ومهارات المدافع الدولي المصري.

وحقق حجازي مع الاتحاد لقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي، منذ انتقاله إلى الفريق في موسم 2020.

بينما شارك حجازي مع "النمور" في 101 مباراة في المباريات جميعها، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع اثنين.