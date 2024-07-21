تلقى رافائيل نادال صدمة خلال الاستعداد لأولمبياد باريس 2024، إذ خسر 6-3 و6-2 أمام البرتغالي نونو بورجيس، اليوم الأحد، في نهائي بطولة باشتاد للتنس في السويد.

وخاض نادال (38 عاما) اليوم أول نهائي له منذ تتويجه بلقب فرنسا المفتوحة عام 2022، لكن بورجيس المصنف السابع كسر إرساله خمس مرات خلال المباراة التي استمرت ساعة واحدة و27 دقيقة، والتي شهدت تتويج بورجيس بأول لقب له في بطولات المحترفين.

وفي أول مشاركة له في البطولة ذات 250 نقطة منذ أن أحرز لقبها في عام 2005 عندما كان عمره 19 عاما، كان نادال يتأهب للمشاركة في أولمبياد باريس، إذ يتطلع إلى الفوز بميدالية أولمبية أخرى.

وغاب نادال عن الملاعب طوال عام 2023 تقريبا؛ بسبب مشكلة في أعلى الفخذ، وتعثر لدى عودته في وقت سابق من العام الجاري بسبب تمزق عضلي، ثم عانى مشكلات بدنية بسيطة أثرت في استعداداته لبطولة فرنسا المفتوحة التي ودعها من الدور الأول.

وبعدها غاب نادال، الفائز بلقب فرنسا المفتوحة 14 مرة، وهو رقم قياسي، عن بطولة ويمبلدون؛ للاستعداد لمنافسات التنس في الأولمبياد التي ستقام على ملاعب رولان جاروس في الفترة ما بين 27 يوليو تموز والرابع من أغسطس آب.

وأحرز نادال ذهبية فردي الرجال في أولمبياد بكين 2008، وذهبية الزوجي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وسيلعب إلى جانب كارلوس ألكاراز (21 عاما)، الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، في منافسات الزوجي بأولمبياد باريس.