كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل عرض قوي تلقاه إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أحد الدوريات العربية.

وكان إمام عاشور تلقى عروضًا الفترة الماضية، إلا أن اللاعب أغلق الباب للتركيز مع النادي الأهلي.

وأسهم إمام عاشور في تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 44 في تاريخ النادي، وذلك بمساهمات مميزة، من خلال التسجيل وكذلك الصناعة؛ ما يعكس تأثيره الهجومي.

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ووفقًا لِما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس"، فإن "إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الدوريات العربية بـ5 ملايين ونصف المليون دولار".

وأضاف التقرير: "مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قال لمحمود الخطيب، رئيس النادي، إن هناك لاعبين ممنوع الاقتراب منهم، أولهم إمام عاشور، وحسين الشحات ومروان عطية وأكرم توفيق ووسام أبو علي، ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير".

إمام عاشور سجل 8 أهداف وصنع 5، خلال 26 لقاء في الدوري مع الأهلي خلال الموسم الماضي.

واستطاع الأهلي أن يُتوج باللقب للمرة الـ44 في تاريخه، بعد منافسة قوية مع بيراميدز على مدار الموسم.

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي في يوليو 2023 قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي.

وخلال موسمه الأول مع الأهلي استطاع صاحب الـ26 عامًا، أن يتوج بـ 4 ألقاب، وهي: كأس مصر، والسوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري، كما حقق برونزية كأس العالم للأندية موسم 2023.