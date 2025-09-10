كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة "الأفضل على الإطلاق" (فيديو)

حصد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، جائزة "أفضل لاعب على الإطلاق" خلال حفل جوائز الدوري البرتغالي " Liga Portugal Awards".

الجائزة جاءت لتتوج مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين، جعلت رونالدو أحد أبرز أيقونات كرة القدم عبر التاريخ، وواحداً من أكثر اللاعبين تأثيراً في المستطيل الأخضر على الصعيدين المحلي والدولي.

وخلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، قاد رونالدو منتخب البرتغال، للفوز على أرمينيا، ثم المجر، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

رسالة شكر من رونالدو

النجم البرتغالي، الذي لم يتمكن من حضور الحفل في مدينة بورتو، وجّه رسالة مصورة عبّر فيها عن امتنانه الكبير لهذا التكريم التاريخي، قائلاً: "أشكر رابطة الدوري على منحي جائزة أفضل لاعب على الإطلاق".

وأضاف رونالدو: "أشعر بفخر هائل أن أفوز بشيء كهذا باسم بلدي".

وواصل: "أود أن أشكر كل زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي على تحقيق هذا الإنجاز الرائع، وأشكر المدربين وكل من وقف إلى جانبي في رحلتي كي أصبح أفضل مع مرور الوقت".