"لا يمكن تصوره".. مفوض الدوري الأمريكي يبرز تأثير انتقال ميسي لإنتر ميامي
قال دون غاربر مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لرويترز، إن انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري ساعد المسابقة على تحطيم الأرقام القياسية لحضور الجماهير وتعزيز مكانتها في الخارج.
وقال غاربر في مقابلة في نفس اليوم الذي فاز فيه ميسي بلقب أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة تايم: "تأثيره لا يمكن تصوره".
وأضاف: "الآن لسنا فقط جزءا من الحديث العالمي، لكن أحد أهم الأنباء في كرة القدم العالمية. باتت أنظار العالم الآن مسلطة على الدوري الأمريكي لأن أفضل لاعب في اللعبة هنا يحقق النجاحات".
وبعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زادت أسعار تذاكر المباريات في الدوري الأمريكي بصورة فلكية بعدما رفض عرضا ضخما من الهلال السعودي لينضم إلى إنتر ميامي متذيل الترتيب.
وعلى الفور ترك بصمته مع الفريق، إذ سجل هدفا مذهلا حسم الفوز في أول مباراة يخوضها مع الفريق في يوليو تموز/ الماضي وزاد الهوس بميسي بعدما سجل عشرة أهداف في سبع مباريات بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي ليقود الفريق للفوز بأول لقب في تاريخ النادي.
وقال غاربر: "سيناريو أداء كأس الدوري الأمريكي المكسيكي كان الأفضل".
وشهد الدوري الأمريكي، الذي يختتم الموسم غدا السبت، أكبر حضور جماهيري على الإطلاق، إذ قالت شركة (مورنينج كونسلت) للأبحاث في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن المباريات جذبت نحو 11 مليون متفرج بزيادة بلغت 5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الشركة إن انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي ساعد بصورة خاصة في جذب أنظار جيل الألفية، ما يجعل المسابقة سابع أسرع علامة نموا بين هذه المجموعة.
وقال غاربر إنه "سعيد جدا" بالعام الأول من اتفاقية حقوق البث الموقعة مع أبل لمدة عشر سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف غاربر: "كانت المقاييس رائعة داخل الملعب وخارجه".
وتابع غاربر أنه يتوقع استمرار ميسي (36 عاما) حتى انتهاء عقده مع النادي في موسم 2025.