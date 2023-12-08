"لا يمكن تصوره".. مفوض الدوري الأمريكي يبرز تأثير انتقال ميسي لإنتر ميامي

وقال غاربر في مقابلة في نفس اليوم الذي فاز فيه ميسي بلقب أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة تايم: "تأثيره لا يمكن تصوره".

وأضاف: "الآن لسنا فقط جزءا من الحديث العالمي، لكن أحد أهم الأنباء في كرة القدم العالمية. باتت أنظار العالم الآن مسلطة على الدوري الأمريكي لأن أفضل لاعب في اللعبة هنا يحقق النجاحات".

وبعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زادت أسعار تذاكر المباريات في الدوري الأمريكي بصورة فلكية بعدما رفض عرضا ضخما من الهلال السعودي لينضم إلى إنتر ميامي متذيل الترتيب.

وعلى الفور ترك بصمته مع الفريق، إذ سجل هدفا مذهلا حسم الفوز في أول مباراة يخوضها مع الفريق في يوليو تموز/ الماضي وزاد الهوس بميسي بعدما سجل عشرة أهداف في سبع مباريات بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي ليقود الفريق للفوز بأول لقب في تاريخ النادي.