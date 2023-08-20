مبابي يسجل في تعادل باريس سان جيرمان مع تولوز في الدوري الفرنسي (فيديو)

شهدت عودة كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان تسجيله هدفا في مواجهة تولوز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الثانية للدوري الفرنسي.

حسم شوط المباراة الأول بتعادل سلبي، وفي بداية الشوط الثاني قرر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، الدفع بكل من عثمان ديمبلي وكيليان مبابي.

وفي الدقيقة 61 طالب كيليان مبابي بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته، وعاد الحكم لتقنية الفار واحتسبها.