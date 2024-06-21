مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره الهولندي في قمة مباريات المجموعة الرابعة وذلك اليوم الجمعة، في ثامن أيام كأس أمم أوروبا 2024.

وضمن المجموعة ذاتها، يواجه منتخب بولندا نظيره النمساوي، فيما تصطدم سلوفاكيا بأوكرانيا لحساب المجموعة الخامسة.

وفي مسابقة كوبا أمريكا 2024، يصطدم منتخبا الشيلي وبيرو وجها لوجه ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

أما في الدوري المصري فيلتقي الأهلي مع الداخلية والزمالك مع فاركو.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:

كأس أمم أوروبا 2024:

سلوفاكيا - أوكرانيا - 04:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

بولندا - النمسا - 07:00 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

فرنسا - هولندا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

كوبا أمريكا 2020:

الشيلي ـ بيرو 03.00 فجرا +CANAL

الدوري المصري:

الأهلي ـ الداخلية ـ 07.00 مساء ـ قناة وان تايم سبورت ONE TIME SPORT 1

الزمالك ـ فاركو ـ 07.00 مساء ـ قناة وان تايم سبورت ONE TIME SPORT 2