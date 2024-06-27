صنعوا منها 38 نسخة.. سيارة أسطورة "فورمولا 1" التي صُممت خصوصًا له

عشق خاص

صاحب الـ42 عامًا كان أسيرًا في حب طراز "فالور"، الذي أصدرته شركة أستون مارتين الإنجليزية في 2023 لكنه ظل يظن أنه هناك بعض التعديلات التي من الممكن أن تفيد ذلك الطراز.

قرر ألونسو أن السيارة في حاجة لبعض التعديلات فعمل مع أستون مارتن من أجل القيام بها وبالفعل أخرجها للنور بعد عدة أشهر.

وقال ألونسو في ذلك الشأن: "السيارة فالور لطالما كانت رائعة حيث صدرت كجزء من احتفال أستون مارتن بـ110 أعوام على بدايتها، وهو ما قادني لصناعة نسخة أكثر تطرفًا منها، مستوحاة من سيارات السباق لكنها في الوقت نفسه تعطي تجربة خاصة ومثيرة عند قيادتها على الطريق".

وأضاف: "الفاليانت ولدت من شغفي في كسر الحواجز، لقد استمتعت بالعمل مع فريق أستون مارتن سواء على التصميم أو المواصفات الفنية، ومؤمن أننا صنعنا تحفة فنية".