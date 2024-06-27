صنعوا منها 38 نسخة.. سيارة أسطورة "فورمولا 1" التي صُممت خصوصًا له
أن تكون سائقًا في سباقات "فورمولا وان" فهذا يمنحك أفضلية كبيرة في تعاملات شركات السيارات معك، مثل الحصول على قيادة تجريبية مبكرة للطرازات الجديدة والحصول على النسخ المحدودة من بعض السيارات.
لكن فرناندو ألونسو أسطورة سباقات "الفورمولا وان" في إسبانيا ذهب خطوة إضافية في تلك الأفضلية التي يحصل عليها أمثاله من شركات السيارات، وطلب الحصول على سيارة خاصة يتم تصميمها بناءً على طلبه.
عشق خاص
صاحب الـ42 عامًا كان أسيرًا في حب طراز "فالور"، الذي أصدرته شركة أستون مارتين الإنجليزية في 2023 لكنه ظل يظن أنه هناك بعض التعديلات التي من الممكن أن تفيد ذلك الطراز.
قرر ألونسو أن السيارة في حاجة لبعض التعديلات فعمل مع أستون مارتن من أجل القيام بها وبالفعل أخرجها للنور بعد عدة أشهر.
وقال ألونسو في ذلك الشأن: "السيارة فالور لطالما كانت رائعة حيث صدرت كجزء من احتفال أستون مارتن بـ110 أعوام على بدايتها، وهو ما قادني لصناعة نسخة أكثر تطرفًا منها، مستوحاة من سيارات السباق لكنها في الوقت نفسه تعطي تجربة خاصة ومثيرة عند قيادتها على الطريق".
وأضاف: "الفاليانت ولدت من شغفي في كسر الحواجز، لقد استمتعت بالعمل مع فريق أستون مارتن سواء على التصميم أو المواصفات الفنية، ومؤمن أننا صنعنا تحفة فنية".
مواصفات إضافية
كانت نتيجة كل ذلك التعاون هو خروج سيارة أستون مارتن فاليانت إلى النور، وهي سيارة رياضية للحلبات والطرقات لا تخفي أصولها، إذ إن أوجه التشابه مع سيارة فالور واضحة للغاية ولكنها تلقت لمسة إضافية يستطيع الجميع ملاحظتها.
حيث هناك الكثير من الكاربون فايبر في تلك السيارة وجناح خلفي لها ليساعد على إبقاء السيارة على الأرض على السرعات العالية من خلال الديناميكا الهوائية، حيث يتحرك الهواء إلى داخله وخارجه بشكل مثالي، بالإضافة إلى لمسات أخرى من الكاربون على إطارات السيارة وصدام أمامي، كل ذلك يساعد في عملية الثبات.
وبالداخل لا يختلف الأمر كثيرًا فيما يتعلق باستخدام الكاربون فايبر، فهو النجم الأول لتصميم تلك السيارة، وتجده في كل اتجاه تنظر فيه.
وتم تصميم المقاعد الخاصة بالسيارة في شركة "ريكارو بوديومز" وبشكل رياضي، كما إن بها هيكلًا مقوى من الداخل للاستخدام في حلبات السباق.
وحش على المستوى الميكانيكي
على المستوى الميكانيكي، تملك فاليانت مواصفات أفضل بشكل واضح من النسخة الأصلية منها فالور، حيث يصل محركها التوربيني الثنائي صاحب الـ 12 أسطوانة سعة 5.2 لتر إلى 745 حصانًا و753 نيوتن متر.
كل ذلك مدمج مع علبة تروس يدوية بست سرعات ونظام دفع خلفي، كما تحتوي على مكابح من الكربون والسيراميك مع أقراص أمامية مقاس 410 ملم وأقراص خلفية مقاس 360 ملم، ولها حلول متعددة لتقليل وزنها وزيادة سرعتها.
سعر أستون مارتن فاليانت غير معروف بعد، كونها سيارة حصرية للغاية، ولكن جميع الوحدات الـ38 التي تم تصميمها وتصنيعها هي محجوزة بالفعل من أجل البيع.