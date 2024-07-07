اعتزال نجم ليفربول السابق بشكل مفاجئ

قرر تياغو ألكانتارا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، وبرشلونة وبايرن ميونخ سابقًا، اعتزال كرة القدم في قرار مفاجئ.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، أن ألكانتارا قرر تعليق حذائه، واعتزال كرة القدم نهائيا.

رومانو كتب عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "قرر تياغو ألكانتارا اعتزال كرة القدم الاحترافية".

وأضاف: "اتخذ لاعب برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول ومنتخب إسبانيا السابق قراره بشكل نهائي".

واختتم: "يستمر شغف تياغو وحبه للعبة وهو مستعد لفصل جديد في كرة القدم، بعد بضعة أشهر من التخطيط لها".

يذكر أن نادي ليفربول أعلن رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم، بعد نهاية عقده.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول 4 أعوام، منذ انضمامه إلى قلعة أنفيلد من بايرن ميونيخ في عام 2020.

وانتقل اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، إلى ليفربول من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.