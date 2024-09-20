رغم موافقة اللاعب.. سر فشل انتقال نجم النصر السعودي إلى بشكتاش

كشفت تقارير صحفية تركية عن أسباب عدم تمكن نادي بشكتاش التركي من إتمام التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشرت صحيفة (Ajansspor) التركية تقريرًا قالت فيه إن بشكتاش كان مهتمًا بضم ساديو ماني نجم النصر، ولكن توقفت المفاوضات بسبب الرقم الفلكي الذي طلبته إدارة النصر من أجل التخلي عن خدماته.

وأوضحت: "النصر وافق في البداية على التخلي عن ماني الذي يبلغ دخله السنوي 40 مليون يورو، على سبيل الإعارة، وليس البيع النهائي، وهو الأمر الذي لم يعجب النادي التركي".

وأضافت: "إدارة النصر طلبت من النادي التركي دفع مبلغ يقدر بنحو 30 مليون يورو، مقابل بيع عقد ماني البالغ من العمر 32 عامًا".

وأشارت الصحيفة التركية إلى أنه على الرغم من موافقة ماني على اللعب لبشكتاش، لم تتم الصفقة بسبب هذا الرقم الفلكي.

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وخاض النجم السنغالي، الذي خاض 6 مباريات مع النصر هذا الموسم، بواقع 517 دقيقة في هذه المباريات، وساهم في تمريرتين حاسمتين.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النصر قرر تأجيل مغادرة اللاعب السنغالي، خوفًا من عدم إمكانية استبدال ماني، خاصة أن النادي السعودي لن يغلق الباب أمام السنغالي في يناير.