عرض روماني يرعب الزمالك

يشعر جمهور نادي الزمالك بالرعب بسبب التقارير الواردة عن قرب فشل صفقة ضم الغابوني أرون بوبيندزا، لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق، خاصة في ظل تقرير أخير يشير إلى دخول نادي رابيد بوخارست في مفاوضات لخطف اللاعب في الميركاتو الحالي.

وكان الزمالك أعلن سابقًا تلقيه إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بوصول البطاقة الدولية للدولي الغابوني أرون بوبيندزا، بعد توصله لاتفاق مع الأبيض على الانتقال لصفوفه في الميركاتو الصيفي، وأرسل النادي تذاكر الطيران إلى اللاعب، تمهيدًا لحضوره إلى القاهرة.

وكان من المفترض أن يصل اللاعب إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه رسميًّا للفريق، اليوم الأحد، وهو ما لم يحدث، ليثير الأمر الشكوك في نفوس الجماهير.

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ووفقًا لِما ذكره موقع "gsp.ro" فإن اللاعب بات على مقربة من الانضمام لفريق نادي رابيد بوخارست الروماني.

وأشارت التقارير إلى أن مدرب نادي رابيد، ماريوس سوموديكا، سيحصل على صفقة هجومية قوية بضم بوبيندزا والذي تقدر قيمته السوقية بـ 5 ملايين يورو.

وأوضحت أن هناك مفاوضات متقدمة للغاية بين بوبيندزا ورابيد خاصة أن اللاعب الغابوني قد عمل مع سوموديكا من قبل في السعودية، ويعرف قدراته الفنية والهجومية.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الغابوني، ومنه انتقل إلى بوردو ثم أغاكسيو وتور في فرنسا، ثم انتقل إلى فيرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الغابوني خوض تجربتين في الدول العربية، الأولى كانت مع العربي القطري والثانية مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.