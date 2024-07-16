الأهلي المصري مهدد بخصم النقاط بسبب عبد الله السعيد



يواجه الأهلي المصري أزمة حادة بسبب قضية عبد الله السعيد لاعبه الأسبق والذي ينشط حاليًا في صفوف منافسه التقليدي الزمالك بعد انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء في شهر يناير الماضي.

وحصل السعيد على قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تلزم الأهلى المصري بدفع ما يعادل 3 ملايين ونصف المليون جنيه مصري لصالحه بحسب بيان صحفي صادر عن هاني زهران محامي اللاعب.

وأشار البيان إلى أن الأهلي أمامه شهرًا لسداد هذا المبلغ وإلا سيتم معاقبته بإيقاف القيد أو خصم النقاط من رصيده بالدوري المصري.

وتعود الأزمة إلى عام 2018 حين أعلن الأهلي تجديد عقد لاعبه عبد الله السعيد ثم خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق ليعلن توقيع اللاعب له للانضمام للفريق الأبيض في الموسم التالي في صفقة انتقال حر.

وجاءت تصريحات رئيس الزمالك لتدفع إدارة الأهلي لعرض اللاعب للبيع ورحل بالفعل إلى الأهلي السعودي في صيف 2018 ولكن عقده شمل بندًا يمنعه من العودة للدوري المصري إلا بموافقة الفريق الأحمر.

وعاد السعيد مرة أخرى للدوري المصري من بوابة بيراميدز في شتاء 2019 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الأهلي السعودي ما دفع إدارة الأهلي المصري لشكوى اللاعب لدى مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية.

وحصلت إدارة الأهلي على حكم بإلزام السعيد بسداد مليوني دولار وفقًا للعقد وتم الحجز على ممتلكاته ولكن اللاعب لجأ للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" وأثبت أحقية انتقاله لبيراميدز.

ولجأ اللاعب للمحكمة الرياضية لإلزام الأهلي بسداد تكاليف لجوئه للقضاء.