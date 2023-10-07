آرسنال ومانشستر سيتي.. معركة مبكرة بين عملاقين في الدوري الإنجليزي

سيحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفًا على وصيفه آرسنال، غدًا الأحد، في مواجهة يمكن أن تحدد من جديد ملامح السباق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتضح بعد إن كانت البطولة ستشهد مرة أخرى سباقًا بين فريقين على اللقب أو أن السباق على اللقب سيكون أكثر ازدحامًا هذا الموسم.

ولهذا السبب، وإلى جانب أسباب أخرى، أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مباراة الأحد في العاصمة البريطانية، رغم أهميتها، فإنها لن تكون أهم مواجهة سيخوضها فريقه خلال الشهرين المقبلين.