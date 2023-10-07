آرسنال ومانشستر سيتي.. معركة مبكرة بين عملاقين في الدوري الإنجليزي
سيحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفًا على وصيفه آرسنال، غدًا الأحد، في مواجهة يمكن أن تحدد من جديد ملامح السباق على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يتضح بعد إن كانت البطولة ستشهد مرة أخرى سباقًا بين فريقين على اللقب أو أن السباق على اللقب سيكون أكثر ازدحامًا هذا الموسم.
ولهذا السبب، وإلى جانب أسباب أخرى، أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن مباراة الأحد في العاصمة البريطانية، رغم أهميتها، فإنها لن تكون أهم مواجهة سيخوضها فريقه خلال الشهرين المقبلين.
لكن الأهم بالنسبة لمانشستر سيتي ستكون مباريات في الجولتين أو الثلاث المقبلة في دوري أبطال أوروبا حيث يمكنه من خلالها تأمين الصعود لمراحل خروج المغلوب مبكرًا بعد أن بدأ دور المجموعات بفوزين متتاليين حتى الآن.
وتجاوز مانشستر سيتي، الذي جمع 18 نقطة من أول 7 جولات محلية بعد 6 انتصارات وخسارة واحدة، تأثيرات أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مطلع الأسبوع الماضي، وفاز 3/1 على لايبزيغ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بفضل أهداف من فيل فودن وخوليان ألفاريز، وجيريمي دوكو، الأربعاء الماضي.
وإذا حافظ فريق غوارديولا على هذا المستوى فإنه يمكن أن يحجز، مبكرًا، مكانه في دور الـ16 في البطولة الأوروبية الأولى للأندية ومن ثم يتحول كامل تركيزه بعد ذلك إلى الدوري المحلي خلال معظم فصل الشتاء.
وقال غوارديولا: "دوري أبطال أوروبا هو الأمر الأهم حتى الآن وحتى يستأنف ثانية في فبراير".
وأضاف: "ما أريده هو أن نكون من الفرق المنافسة فعليًا على اللقب عند حلول فبراير عند استئناف دوري الأبطال من جديد.. وأن نكون قريبين كثيرًا من صدارة الدوري (الإنجليزي)، وأن ننجح في آخر 10 مباريات في بطولتنا، دعونا نفعل ذلك ثانية".
ونجحت هذه الطريقة في الموسم الماضي عندما تجاوز مانشستر سيتي المنافس آرسنال في النهاية وانتزع لقب الدوري قبل الجولة الأخيرة من الموسم.
أما آرسنال الذي جمع 17 نقطة من أول 7 جولات محلية بعد 5 انتصارات وتعادلين فإنه ربما يجد المهمة أكثر صعوبة هذا الموسم بالنظر إلى ارتفاع سقف التوقعات والعودة، بعد غياب استمر 6 أعوام، إلى دوري الأبطال حيث خسر، الثلاثاء الماضي، على ملعب لانس الفرنسي 2/1.
وأنهى آرسنال أيضًا مسيرة خسائر متتالية استمرت على مدار 8 مباريات أمام مانسشتر سيتي بالفوز بمباراة درع المجتمع بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، مطلع أغسطس آب الماضي، ما يصب في صالح الحالة النفسية لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.
وقال الإسباني أرتيتا: "نؤكد على شيء واحد وهو أنه يتعين علينا أن نكون في أفضل حال.. حتى نحصل على فرصة".
وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة بوكايو ساكا هداف آرسنال حاليًا بعد خروجه مبكرًا من مواجهة لانس بسبب إصابة في العضلات.
وفي الوقت نفسه سيغيب لاعب وسط مانشستر سيتي المتميز رودري عن مواجهة، يوم غد، بسبب الإيقاف لثلاث مباريات الذي فرض عليه بسبب تعمده الخشونة وطرده في لقاء سابق.