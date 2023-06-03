سبورت: نادي الهلال يعتزم الإعلان عن التعاقد مع ليونيل ميسي يوم الثلاثاء

وفقًا للصحيفة، يعتزم ميسي الكشف عن مستقبله قريبًا حتى لا يصبح القرار بشأن فريقه المستقبلي "مسلسلا تلفزيونيا".

وسيلعب ميسي اليوم السبت آخر مباراة مع باريس سان جيرمان، حيث يواجه كليرمون في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأكدت "سبورت" أنه اعتبارًا من يوم الاثنين سيكون ميسي قادرًا على اختيار مستقبله بحرية.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يزال يلاحق ميسي لكنه لا يزال غير قادر على تقديم عرض رسمي له ويمر الوقت دون حدوث تقارب نهائي بين الطرفين.