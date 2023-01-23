تين هاغ: مانشستر يونايتد دفع ثمن الأخطاء الدفاعية أمام آرسنال

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف في وقت مبكر من خلال ماركوس راشفورد، ورغم التأخر بعد ذلك 2/1، فقد تعادل الفريق بواسطة ليساندرو مارتينيز.

لكن تسديدة إيدي نكيتياه من مدى قريب في الدقيقة 90 منحت آرسنال الفوز بعدما سيطر على الشوط الثاني.

وقال تين هاغ، الذي يحتل فريقه المركز الرابع خلف نيوكاسل يونايتد بفارق الأهداف، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لقد كانت مباراة رائعة بإيقاع مرتفع، والجمهور هو الفائز الأكبر".