تين هاغ: مانشستر يونايتد دفع ثمن الأخطاء الدفاعية أمام آرسنال
ألقى إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد باللوم على الأخطاء الدفاعية في الخسارة 3/2 أمام آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يتأخر بفارق 11 نقطة عن القمة.
وأثارت سلسلة من 5 انتصارات متتالية الحديث عن إمكانية المنافسة على اللقب في أولد ترافورد، لكن هذا الزخم توقف بعد التعادل، الأسبوع الماضي، أمام كريستال بالاس والخسارة اليوم.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف في وقت مبكر من خلال ماركوس راشفورد، ورغم التأخر بعد ذلك 2/1، فقد تعادل الفريق بواسطة ليساندرو مارتينيز.
لكن تسديدة إيدي نكيتياه من مدى قريب في الدقيقة 90 منحت آرسنال الفوز بعدما سيطر على الشوط الثاني.
وقال تين هاغ، الذي يحتل فريقه المركز الرابع خلف نيوكاسل يونايتد بفارق الأهداف، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لقد كانت مباراة رائعة بإيقاع مرتفع، والجمهور هو الفائز الأكبر".
وأضاف: "هما فريقان كبيران، لكننا بالطبع نشعر بخيبة أمل عندما نخسر هذه المباراة قرب النهاية، وكل الأهداف التي استقبلناها، اليوم، كانت بسبب أخطاء، لا يجب أن يحدث ذلك".
وأخطأ مانشستر يونايتد بالسماح للمهاجم نكيتياه بالتسجيل بضربة رأس بعد ركلة ركنية ثم تقدم بوكايو ساكا إلى الأمام قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء داخل الشباك في بداية الشوط الثاني.
وساند الحظ مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة في أكثر من فرصة، لكن نكيتياه حسم الأمر بتسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 90.
وقال الهولندي تين هاغ: "حتى الأسبوع الماضي، كان من الصعب علينا أن نخسر في مثل هذه المواقف، اليوم لم نكن كذلك، كل الأهداف الثلاثة كان بإمكاننا تجنبها، إنه منافس جيد جدًا في التعامل مع الكرة لكننا فريق يدافع بقوة".
وأضاف: "لم تكن هناك الكثير من الفرص السهلة، ارتكبنا أخطاء لا يمكننا ارتكابها، حُسمت هذه المباراة بتفاصيل صغيرة ولكن أيضًا ببعض القرارات الحاسمة، من الصعب قبول ذلك".
وتابع: "أريد أن أفوز، هذا ليس جيدًا بما يكفي، نريد أن نكون الرقم واحد، ولكن هذا لن يحدث إذا ارتكبنا أخطاء، هذا أمر واضح".