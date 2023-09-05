قاضي فضيحة نيغريرا يعتبرها فسادا ممنهجا وريال مدريد قد يكون متضررًا

وبسبب رؤية القاضي التي كشفت عنها الكونفدنسيال تم رفض استئناف نادي برشلونة ورئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو ضد قبول ريال مدريد كطرف في النزاع.

كان نادي ريال مدريد اعتُبر طرفا في النزاع ليصبح بذلك من حقه طلب تعويضات في حال إثبات إدانة برشلونة في القضية التي شغلت الرأي العام في إسبانيا.

وسيقوم الإدعاء الإسباني بفتح تحقيق منفصل يركز حصرًا على مدفوعات برشلونة إلى نيغريرا وابنه خوسيه ماريا إنريكيز روميرو.

وطلب الادعاء التأكد من مدى القدرة على الاستماع لأقوال نيغريرا حسب حالته العقلية بسبب تقدمه في العمر.