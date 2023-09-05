قاضي فضيحة نيغريرا يعتبرها فسادا ممنهجا وريال مدريد قد يكون متضررًا
كشفت صحيفة الكونفدنسيال الإسبانية أحدث تطورات فضيحة "نيغريرا" التي اندلعت قبل عدة أشهر بسبب اكتشاف دفع نادي برشلونة مبالغ مالية للمسؤول السابق في لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وحسب الكونفدنسيال، فإن القاضي خواكين أغيري يرى أن مدفوعات نادي برشلونة إلى نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا تسببت في فساد ممنهج في مؤسسة التحكيم، وأن ريال مدريد وأي فريق آخر في الدرجة الأولى تزامن مع نادي برشلونة خلال السنوات قيد التحقيق يمكن اعتباره متضررًا في القضية.
وبسبب رؤية القاضي التي كشفت عنها الكونفدنسيال تم رفض استئناف نادي برشلونة ورئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو ضد قبول ريال مدريد كطرف في النزاع.
كان نادي ريال مدريد اعتُبر طرفا في النزاع ليصبح بذلك من حقه طلب تعويضات في حال إثبات إدانة برشلونة في القضية التي شغلت الرأي العام في إسبانيا.
وسيقوم الإدعاء الإسباني بفتح تحقيق منفصل يركز حصرًا على مدفوعات برشلونة إلى نيغريرا وابنه خوسيه ماريا إنريكيز روميرو.
وطلب الادعاء التأكد من مدى القدرة على الاستماع لأقوال نيغريرا حسب حالته العقلية بسبب تقدمه في العمر.
ودفع برشلونة أكثر من 7 ملايين يورو إلى نيغريرا بين عامي 2001 و 2018 عندما كان مسؤولًا ثانيًا بلجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وقال برشلونة في بيان سابق إن المبالغ التي تم دفعها لنيغريرا كانت للحصول على استشارات تحكيمية وهو إجراء تقوم به كل أندية إسبانيا حسب البيان.
وشدد خوان لابورتا رئيس برشلونة على أن النادي في هذه القضية يتعرض لمؤامرة.