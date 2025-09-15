تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
أول عقوبة على لاعبي الأهلي المصري بعد التعادل مع إنبي

وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

تتجه إدارة النادي الأهلي المصري إلى توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل مع إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع إنبي، إيجابيا بهدف لمثله، في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر مباريات بطولة الدوري المصري.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز بمواجهة وحيدة وهزيمة أمام بيراميدز والتعادل في 3 لقاءات.

وقال مصدر داخل الأهلي المصري لـ"إرم نيوز"، إن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، قرر فرض غرامة مالية على اللاعبين عقب التعادل أمام إنبي.

وأضاف: "وليد صلاح الدين قرر فرض غرامة بقيمة 100 ألف جنيه على كل لاعب".

وتابع المصدر: "مدير الكرة انفجر غاضبا في اللاعبين في غرفة الملابس عقب التعادل أمام إنبي".

ومن المقرر أن يواصل الأهلي مبارياته في الدوري المحلي بخوض لقاء قوي أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة 19 سبتمبر، في إطار مواجهات الجولة السابعة.

