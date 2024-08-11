رصدت صحيفة "ماركا" ما أطلقت عليه "مشكلة فليك الرائعة" في نادي برشلونة، بسبب امتلاكه خمسة لاعبين يتنافسون في مركز واحد، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني.

وبعد موسم مخيب للآمال خرج منه خالي الوفاض، يستعد برشلونة لانطلاقة جديدة خلال 2024-2025، في ظل ترقب جماهيره لما سيقدمه الفريق تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.

ويستهل النادي الكتالوني مشواره أمام فالنسيا في 18 من أغسطس على ملعب ميستايا.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأحد: "أخيراً، أعلن برشلونة رسمياً عن وصول داني أولمو، وهو ثاني صفقات النادي الكتالوني في الصيف، بعد باو فيكتور، وسيبقى في كامب نو حتى عام 2030؛ إذ يمكن لنجم خط وسط المنتخب الإسباني اللعب كلاعب خط وسط، أو على الأجنحة، لكنه يشعر براحة أكبر في مركز صانع الألعاب، وهو مركز يحبه هانزي فليك في تشكيلته".

وأضاف التقرير: "أصبح لدى هانزي فليك الآن أكثر من لاعب في مركز المهاجم الثاني، مع انضمام أولمو سيُنافس ألكاي غوندوغان، وفيرمين لوبيز، وبيدري، وبابلو توري للعب خلف روبرت ليفاندوفسكي مباشرة".

وتابعت الصحيفة: "التشكيلة التي يفضلها المدرب الألماني، والتي جربها بالفعل خلال فترة الإعداد للموسم، هي أربعة مدافعين، واثنان من لاعبي الارتكاز، وصانع ألعاب، واثنان من لاعبي الأجنحة، ومهاجم صريح، حقق فليك بهذا النظام نجاحًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ، عندما فاز بستة ألقاب في عام 2020، وسيسعى إلى تكرار هذا الإنجاز مع برشلونة، وعلى الرغم من أن هؤلاء اللاعبين يمكنهم اللعب في مراكز أخرى، إلا أنهم يناسبون مركز صانع الألعاب في تشكيلة فليك".

وتابع التقرير: "أظهر غوندوغان أداءً جيدًا في مركز لاعب الارتكاز خلال النصف الأول من موسم 2023-24، كما قدّم فيرمين لوبيز صيفًا رائعًا مع أول استدعاء له للمنتخب الأول في بطولة كبرى، بالإضافة إلى عروضه المذهلة في دورة الألعاب الأولمبية".

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وأشار: "بابلو توري أيضا فاجأ الجميع بأدائه الجيد في الجولة التحضيرية للموسم، والآن، مع وصول داني أولمو إلى النادي الكتالوني، سيكون أمام فليك عمل شاق، لا نعرف ما إذا كانت فكرته عن وجود صانع ألعاب وحيد ستتغير، لكن الأمر هو أن أولمو لم يأت للجلوس على مقاعد البدلاء، وسيكون من الصعب إزاحة غوندوغان وفيرمين. الجناح الأيسر محجوز لنيكو ويليامز، حال ضمه من أتلتيك بيلباو، والجناح الأيمن بالتأكيد يشغله لامين يامال".