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رياضة

فضيحة في ميلانو.. طرد أعضاء اتحاد الكرة الليبي من الفندق (صور)

فضيحة في ميلانو.. طرد أعضاء اتحاد الكرة الليبي من الفندق (صور)
مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي تواجه أزمة حادةالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 5:22 م

فجّرت إقامة أعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم في أحد النزل في مدينة ميلانو، أين تجري منافسات مرحلة سداسي التتويج في الدوري الليبي للمحترفين أزمة جديدة في المسابقة التي لا تزال تحت وطأة المشاكل التنظيمية المتفاقمة حتى بعد انطلاق المنافسات رسميا.

وبدأت الجمعة الماضي مباريات المرحلة الأخيرة والحاسمة من الصراع على لقب دوري المحترفين لموسم 2024 ـ 2025، التي شهدت جدلا واسعا ومستجدات طارئة وتعثرت في أكثر من مرة بسبب مشاكل في إيجاد الملاعب المهيئة لاحتضان المباريات، فضلا عن أزمة تأشيرات الدخول إلى إيطاليا.

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وأفادت تقارير إخبارية قريبة من لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن إدارة أحد النزل في مدينة ميلانو أطردت عددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لعدم دفع رسوم الإقامة.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا وردود أفعال شديدة في الأوساط الكروية الليبية، فيما وصفها متابعون على منصات التواصل بكونها فضيحة مدوية في حق كرة القدم في ليبيا.

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واعتبرت الأوساط الاعلامية بأن ما حصل لأعضاء اتحاد الكرة هو مهزلة تنظيمية جديدة تنضاف للمهازل التي رافقت مرحلة سداسي التتويج، والمسابقة بشكل عام.

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وأضافت التقارير الإعلامية التي نقلت الخبر أن عدم سداد مستحقات الإقامة هو السبب الرئيسي بطرد وفد اتحاد الكرة الليبي من أحد فنادق ميلانو.

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ونقلت وسائل الإعلام عن عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد قوله إن اللجنة المنظمة للسداسي وعدت بحل الإشكال منذ الأمس، لكنه لم يُحل حتى الآن.

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  وتقام يوم السبت الجولة الثالثة من مرحلة السداسي التي تقام على 5 جولات ذهاب وتجمع قمة مباريات الجولة بين الأهلي طرابلس والاتحاد طرابلس.

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