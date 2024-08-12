يسعى التونسي أيمن الصفاقسي إلى العودة لفريقه السابق النجم الساحلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تجربته مع نادي مودرن سبورت في مصر.

وقالت إذاعة "ديوان" التونسية إن أيمن الصفاقسي استقر على العودة مجدداً للنجم الساحلي، حيث سيصل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تونس.

وأوضحت: "سيتم إكمال المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة".

ولعب أيمن الصفاقسي مع نادي مودرن سبورت 61 مباراة، ما بين الدوري المصري وكأس مصر والكونفدرالية وكأس الرابطة، سجل خلالها 11 هدفاً.

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ويسعى النجم الساحلي لتدعيم صفوفه استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وكان النجم أعلن في وقت سابق تعاقده مع فادي بن شوق لاعب الترجي السابق، بجانب تمديد عقد محمد أمين بن عمر.

وتعاقد النجم الساحلي مع حمادي الدو، المدرب الذي قاد الملعب التونسي للتتويج بكأس تونس 2023ـ 2024.

ويترأس نادي النجم حاليًا اللاعب الدولي التونسي السابق زبير بية، الذي جاء في "مهمة إنقاذ فريقه الأم".

وأعلن زبير بية (53 عاماً) في وقت سابق توليه رئاسة الهيئة التسييرية لفريق النجم الساحلي مع مساعديه من قدماء لاعبي الفريق في اللجنة الفنية: أمين الشرميطي وأيمن عبدالنور وياسين الشيخاوي.

وأضاف أن هدف الإدارة الأساس هو إعادة إشعاع الفريق وإخراجه من المشاكل التي يعانيها.