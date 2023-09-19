الدوري المصري: الأهلي يصعق المصري برباعية في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه (فيديو)

استهل الأهلي مشوار الحفاظ على لقبه بفوز ثمين على المصري البورسعيدي، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري المصري.

وسجل رضا سليم هدف الأهلي الأول في الدقيقة 44 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لفريق المصري، بعدما تسلّم تمريرة رائعة من إمام عاشور.