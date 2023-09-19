الدوري المصري: الأهلي يصعق المصري برباعية في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه (فيديو)
استهل الأهلي مشوار الحفاظ على لقبه بفوز ثمين على المصري البورسعيدي، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للدوري المصري.
وسجل رضا سليم هدف الأهلي الأول في الدقيقة 44 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لفريق المصري، بعدما تسلّم تمريرة رائعة من إمام عاشور.
ثم سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة من محمد هاني، ليستلم اللاعب الكرة بدوران ويسدد بقوة بيسراه في شباك المصري.
وأضاف بيرسي تاو الهدف الثالث للفريق الأحمر أمام المصري في الدقيقة 74 بعدما راوغ دفاع المصري مسددًا الكرة على يمين محمود جاد حارس المرمى.
وفي الدقيقة 88 أضاف كريم فؤاد الهدف الرابع للفريق الأحمر بعد استقباله تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسجلها مباشرة في الشباك.
يذكر أن الأهلي توّج بالدوري المصري، الموسم الماضي، للمرة 43 في تاريخه، بينما المصري أنهى المسابقة محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.