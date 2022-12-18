القنوات الناقلة ومعلقو مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم
بعد 63 مباراة يأتي ختام كأس العالم لكرة القدم في قطر، اليوم الأحد، عندما تلعب فرنسا حاملة اللقب ضد الأرجنتين في النهائي باستاد لوسيل من أجل اللقب الثالث لأي منهما.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس العالم الماضية عندما فازت فرنسا 4-3 في دور الستة عشر في مباراة ربما كانت الأمتع في روسيا 2018.
وستكون المباراة النهائية مواجهة بين نجمين عندما يقف ميسي (35 عاما) في مواجهة زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي (23 عاما).
وأحرز كل منهما خمسة أهداف في النسخة الحالية في قطر، ويمكن أن يعود أي منهما إلى بلاده بثلاث جوائز، إذ يتنافسان على جائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب.
وفيما يلي القنوات الناقلة ومعلقو مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم
وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، وقناة "بي إن سبورتس ماكس 1" بصوت المعلق عصام الشوالي، وحسن العيدروس.
كما سيتم بث المباراة على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" بصوت حفيظ دراجي، وزميله المعلق يوسف سيف.
وتم اختيار المعلق رؤوف خليف للتعليق على المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4K".
وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة الكأس المفتوحة وقناة الكأس إكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.
وقناة الكأس إكسترا 3 ستبث المباراة بصوت المعلق خالد الحدي.
وفيما يلي تشكيلة منتخبي فرنسا والأرجنتين
الأرجنتين: إميليانو مارتينيز - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتامندي - ناويل مولينا - نيكولاس تاليافيكو - رودريجو دي باول - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز - أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.
فرنسا: هوجو لوريس - جول كوندي - رافائيل فاران - دايو أوباميكانو - تيو هرنانديز - أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو.