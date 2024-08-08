أعلن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية؛ وفاة البطل أحمد علي جابر الهاملي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان في تصريح اليوم، إن الرياضات البحرية فقدت اليوم أحد أبطالها البارزين.

وأضاف: "الفقيد الراحل أحمد علي جابر الهاملي يمثل مسيرة ملهمة للأجيال الحالية والمقبلة بالعطاء والتميز والإنجازات الوطنية، ورفع علم الدولة في منصات التتويج القارية والدولية، بالإضافة إلى تمثيله للإمارات في الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والخارجية.

وتابع: "نتوجه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل في هذا الفقد الكبير، وإلى أسرة الرياضات البحرية على رحيل أحد أبطالها الذين خاضوا البطولات القارية والدولية لرفع علم الدولة في سماء الإنجازات الرياضية".

ويعد الفقيد أحمد علي جابر الهاملي الذي توفي بعد صراع مع المرض، أحد الأبطال البارزين في الرياضات البحرية، والمتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس القارات لزوارق الفورمولا في موسم 2011.

وكان للفقيد العديد من المشاركات الأخرى، حيث حقق نتائج مميزة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، بالإضافة إلى أنه أحد مؤسسي فريق أبوظبي ريسنج للرياضات البحرية.