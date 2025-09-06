تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
رونالدو يقود البرتغال لسحق أرمينيا بخماسية في مستهل تصفيات المونديال
كريستيانو رونالدو وفيليكس مع منتخب البرتغالالمصدر: رويترز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 6:11 م

افتتح المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز كاسح على مضيفه أرمينيا بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي احتضنته العاصمة يريفان، مساء السبت.

سيطرة كاملة في الشوط الأول

كتيبة روبرتو مارتينيز فرضت هيمنتها منذ البداية، وافتتحت التسجيل في الدقيقة 12 عبر جواو فيليكس الذي ارتقى عاليًا ليقابل عرضية متقنة من جواو كانسيلو، محرزًا الهدف الأول بضربة رأس رائعة.

وفي الدقيقة 21، عزز كريستيانو رونالدو التقدم بعدما استغل تمريرة عرضية وسدد مباشرة بقدمه اليمنى داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

ثم جاء الدور على جواو كانسيلو في الدقيقة 32، حين تابع كرة أمام منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت المرمى، ليختتم ثلاثية البرتغال في الشوط الأول.

 

 

 

 

بدابة قوية لرونالدو في الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، واصل رونالدو تألقه ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم تمنح الحارس أي فرصة للتصدي.

وفي الدقيقة 61، استغل جواو فيليكس ارتباك الدفاع الأرميني داخل المنطقة ليضع الكرة بسهولة في الشباك، موقعًا على الهدف الخامس ومؤكدًا التفوق الساحق للبرتغال.

 

 

بهذا الفوز العريض، حقق المنتخب البرتغالي انطلاقة مثالية في مجموعة تضم المجر وجمهورية أيرلندا وأرمينيا، ليبعث برسالة قوية حول جاهزيته للمنافسة على بطاقة التأهل إلى مونديال 2026.

 

