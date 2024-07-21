تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة من داخل معسكر نادي نيوم، الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي، حيث ظهر الدولي المصري أحمد حجازي، نجم فريق الاتحاد، بقميص فريقه الجديد، رغم عدم الإعلان رسميًّا عن الصفقة، حتى الآن.

وكانت صحيفة "الرياضية" ذكرت سابقا أن حجازي سيوقع مع نيوم لموسمين، مشيرة إلى التحاقه بالمعسكر الإعدادي للفريق.

وبذلك سيظفر نيوم، الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، بثاني صفقاته القوية من نادي الاتحاد، بعدما ضم الهداف البرازيلي رومارينيو.

ووفقًا للصورة المتداولة، فقد ظهر حجازي، وهو يرتدي قميص نيوم بالفعل داخل معسكر الفريق، وينتظر أن تعلن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وينتظر أن يتم تنظيم حفل تكريم لحجازي وزميله المغربي عبد الرزاق حمد الله من قبل إدارة الاتحاد السعودي، خلال الأيام المقبلة، كما حدث مع الثنائي رومارينيو ومارسيل غروهي عقب إعلان رحيلهما.

وخاض حجازي 101 مباراة مع الاتحاد السعودي، أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع هدفين.

وأسهم الدولي المصري في تتويج "العميد" بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2022-2023، للمرة الأولى منذ عام 2009.