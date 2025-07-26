وصيف بطل هدّافي الدوري الجزائري يراوغ بلوزداد ويوقّع لشبيبة القبائل

انضم هداف شباب بلوزداد، أيمن محيوص، وصيف بطل هدافي الدوري الجزائري للمحترفين، رسميا لنادي شبيبة القبائل، بعد أن كان قريبا جدا من الانضمام لشباب بلوزداد الذي حمل ألوانه الموسم الماضي في إطار الإعارة.

وأعلن شبيبة القبائل، وصيف بطل الدوري الجزائري لموسم 2024 ـ 2025 اليوم السبت رسميا انضمام أيمن محيوص (27 عاما) للفريق بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وكان محيوص، الذي لعب لشباب بلوزداد في الموسم المنقضي، قادما من ايفردون السويسري في إطار الإعارة، توصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي النادي للتوقيع على عقد جديد والانضمام للفريق نهائيا بداية من يوليو الجاري إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ ليوقع رسميا لفريق القبائل.

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وانتهى عقد محيوص مع إيفردون السويسري آليا بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية، إذ كان العقد ينص على أن يصبح المهاجم الجزائري حرا من أي ارتباط في حال هبوط إيفردون.

وقالت بعض المصادر إن مسؤولي شبيبة القبائل، دخلوا بقوة في سباق ضم محيوص ونجحوا في اقناعه بالالتحاق بفريقهم استعدادا للموسم المقبل خصوصا أن النادي القبائلي سيخوض مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025 ـ 2026.

Aymen MAHIOUS yid-neɣ ar 2028 🟡🟢 Posted by JS Kabylie on Saturday, July 26, 2025

وأنهى محيوص الدوري الجزائري للموسم الماضي محرزا 14 هدفا في المركز الثاني لترتيب هدافي المسابقة، على بعد 6 أهداف من عادل بولبينة صاحب المركز الأول، مهاجم أتلتيك بارادو الذي أحرز 20 هدفا.

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ونشر فريق شبيبة القبائل بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" أعلن فيه انضمام أيمن محيوص رسميا بعقد يستمر إلى غاية موسم 2027 ـ 2028.

ويشار إلى أن الدوري الجزائري 2025 ـ 2026 ينطلق يوم 21 أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقا، علما أن مولودية الجزائر بطل الدوري وشبيبة القبائل وصيفه سيخوضان مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل سيمثل الجزائر في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية كل من شباب بلوزداد ثالث ترتيب الدوري، واتحاد الجزائر بطل الكأس.