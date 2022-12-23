مباراة الهلال والنصر.. كشف موقف جانغ هيون سو وموسى ماريغا من المشاركة

وكان الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أبعد جانغ عن القائمة التي شاركت أمام الاتفاق بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وأكدت الرياضية" أن ناصر الدوسري وموسى ماريغا سيكونان جاهزين لخوض المباراة بعد دخولهما المرحلة الأخيرة من برنامج تأهيلهما عقب إصابتهما في مفصل القدم والعضلة الخلفية.