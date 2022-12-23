مباراة الهلال والنصر.. كشف موقف جانغ هيون سو وموسى ماريغا من المشاركة
كشفت صحيفة "الرياضية" موقف الثنائي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والمالي موسى ماريغا لاعبي الهلال من مواجهة النصر يوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين.
ويستضيف النصر منافسه الهلال يوم الإثنين على مرسول بارك في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب الصحيفة، فإن الشكوك لا تزال تحيط حول جاهزية الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع الهلال أمام النصر.
وأوضحت "الرياضية" أن الجهاز الطبي للهلال، بقيادة الإسباني خوان دوكي، يسعى لتجهيز سو قبل التدريب الرئيس للمباراة، وسيتم تحديد القرار النهائي حول مشاركة اللاعب مساء غد.
وكان الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أبعد جانغ عن القائمة التي شاركت أمام الاتفاق بعد إصابته في العضلة الخلفية.
وأكدت الرياضية" أن ناصر الدوسري وموسى ماريغا سيكونان جاهزين لخوض المباراة بعد دخولهما المرحلة الأخيرة من برنامج تأهيلهما عقب إصابتهما في مفصل القدم والعضلة الخلفية.
كما ذكرت أن سعود عبدالحميد سيصبح جاهزا للمباراة، بعد إجرائه عملية جراحية لإزالة كيس دهني، يوم الاثنين الماضي.
ويملك النصر 22 نقطة من 9 مباريات ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الشباب، لكن الأخير لعب 8 مباريات.
ويحتل الهلال المركز الثالث ولعب 9 مباريات حصد فيها 20 نقطة.