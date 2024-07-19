نفذ مارك كوكوريلا، ظهير أيسر منتخب إسبانيا، الوعد الذي قطعه على نفسه قبل انطلاق بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ووعد كوكوريلا بصباغة شعره باللون الأحمر حال تتويج منتخب إسبانيا بلقب اليورو.

وشارك لاعب تشيلسي الإنجليزي في تتويج المنتخب الإسباني باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.

وفاز منتخب إسبانيا في المباراة النهائية على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1، على الملعب الأولمبي في برلين، يوم الأحد الماضي.

ونشر كوكوريلا صورًا له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام بعد صباغة شعره باللون الأحمر معلقًا:" نفذت الوعد".

وخطف لاعب تشيلسي الأنظار في بطولة أوروبا بمستواه اللافت في مركز الظهير الأيسر، وقدم مستويات طيبة.

وساهم كوكوريلا بشكل كبير في تتويج منتخب إسبانيا بلقب اليورو بعد تحقيق 7 انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ولكن اللاعب صاحب الشعر الطويل خطف الأنظار بشكل أكبر في احتفالات منتخب إسبانيا بعد التتويج باللقب بظهوره على مسرح يجمع لاعبي منتخب بلاده وهم يحتفون مع جماهيرهم في إسبانيا.

وردد كوكوريلا أغنية ترددها جماهير تشيلسي له، وتسخر من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وتقول:" ارتجف يا هالاند.. كوكوريلا قادم".