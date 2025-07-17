عملية جراحية قد تنقذ برشلونة من أزمة تير شتيغن

كشفت تقارير إعلامية أن الألماني مارك أندري تير شتيغن، حارس نادي برشلونة الإسباني، قد يتجه لإجراء عملية جراحية في الظهر ما قد يدفع النادي لرفع اسمه من القائمة والتخلص من أزمته الأخيرة.

وكان شتيغن قد أثار الغموض داخل أسوار النادي الكتالوني، في ظل عدم انضمامه إلى التدريبات الجماعية للفريق.

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وعاد تير شتيغن إلى صالة الألعاب الرياضية للمرة الثانية على التوالي مع بداية فترة ما قبل الموسم.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الأخيرة، فإن نادي برشلونة برّر غياب تير شتيغن بمعاناة حارس المرمى الألماني من آلام في الظهر، مع ذلك لم يصدر أي تقرير طبي يُثبت هذه المشكلة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، والقريب من إدارة النادي الكتالوني، فإن "الحارس الألماني يفكر في خيار الخضوع لعملية جراحية لحل مشاكله في الظهر".

وأضاف: "حال خضوع شتيغن للجراحة، سيغيب اللاعب لعدة أشهر، وقد لا يتمكن برشلونة من تسجيله في قائمة الفريق، وبهذا الهامش من الرواتب المتاح، سيكون بإمكان النادي تسجيل الحارس خوان غارسيا والقيام بحركة تعاقدية أخرى".

وذكرت تقارير أخيرة أن هانزي فليك تحدث مع تير شتيغن الأسبوع الماضي ليشرح له أنه سيكون الحارس الثالث، خلف خوان غارسيا وفويتشيك تشيزني.

وتسعى إدارة برشلونة للتخلص من تير شتيغن؛ بسبب راتبه الكبير، وكذلك تقدمه في العمر، إلا أن الحارس الألماني يتمسك بالاستمرار مع الفريق في الموسم القادم، حتى مع تعاقد ناديه مع الإسباني غارسيا، بالإضافة لتجديد عقد تشيزني.

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ويمتلك الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن، البالغ من العمر 33 عامًا، عقدًا مع نادي برشلونة الإسباني ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2028.