تيباس: فينيسيوس جونيور خليفة ميسي في "الليغا" وسيفوز بالكرة الذهبية قريبا
يرى خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سوف يفوز بالكرة الذهبية يوما ما؛ لأنه "لاعب رائع".
تصريحات تيباس جاءت في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، اعتذر فيه عن التطاول الذي تعرض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، يوم الأحد الماضي، بعد أن لجأ اللاعب البرازيلي لوسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من الإهانات العنصرية التي تعرض لها وتقاعس رابطة الدوري الإسباني عن اتخاذ أي إجراء.
وتعرَّض خافيير تيباس لهجوم لاذع من الجماهير البرازيلية، وعدد من المسؤولين أبرزهم إدواردو بايس عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والذي وجّه شتائم صريحة لرئيس رابطة الليغ؛ بسبب هجوم الأول على فينيسيوس بدلا من دعمه.
وقال تيباس في مؤتمره الصحفي: "أحب أن اقول لفيني، أنا آسف في حال أزعجتك تغريدتي.. أعتذر، لم أقصد الهجوم عليك".
وأضاف: "في عدة مناسبات قلت إنني أعتقد أن فينيسيوس سوف يفوز بالكرة الذهبية يوما ما لأنه لاعب استثنائي".
وواصل: "عندما رحل ميسي عن برشلونة قلت إن فينيسيوس سيحل محله في الليغا".
وأكد تيباس أن الشتائم التي يتعرض لها المهاجم البرازيلي بسبب "موهبته الفذة" قائلا: "أكثر من تعرض للشتم والإهانة كانا ميسي وكريستيانو، والآن فينيسيوس لأنه لاعب رائع أيضًا".
وعن إمكانية عدم تكرار تلك الهتافات العنصية مستقبلا قال تيباس: "عززنا المراقبة في الملاعب التي يلعب فيها فينيسيوس خارج أرضه.. فينيسيوس لكونه لاعبًا رائعًا، يولد العداء والشدة لدى الجماهير".
واختتم: "آمل ألا تكون هناك عواقب فيما يتعلق بترشح إسبانيا لكأس العالم 2030.. إسبانيا ليست عنصرية رغم وجود أفعال عنصرية تحدث".
وكانت الإساءات التي وقعت يوم الأحد في فالنسيا هي الحلقة العاشرة من الحوادث العنصرية ضد فينيسيوس والتي احالتها رابطة الدوري للمدعين العامين هذا الموسم، وفقا لما قاله تيباس، والذي اشار أيضا إلى إنه فعل كل ما في وسعه لمعالجة هذه القضية.
واحتجزت الشرطة سبعة أشخاص، أمس الأول الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم كراهية أخرى ضد فينيسيوس.
وقال تيباس: "أعتقد أنه يمكن القول إن الانفجار الذي حدث أدى إلى الإجراءات (المطلوبة) ودعونا نأمل أن يستمر الأمر على هذا النحو"، محذرا من أنه بدون منح مؤسسته المزيد من الصلاحيات العقابية، ستكون التغييرات "تجميلية أكثر من كونها حقيقية".
وقال "إذا ما واصلنا السير في ظل الوضع الراهن، فلدينا شكوكنا الخاصة في رابطة الدوري (إزاء الوضع بأكمله)".
يذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري الإسباني قررت إلغاء البطاقة الحمراء التي تم إشهارها في وجه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا.
وبعد شكوى ريال مدريد قررت لجنة المسابقات رفع البطاقة الحمراء عن فينيسيوس، وإلغاء قرار الحكم بطرده.
وفي نفس السياق قررت اللجنة معاقبة نادي فالنسيا بإغلاق مدرج ماريو كمبس في ملعب مستايا الذي صدرت منه الشتائم العنصرية ضد فينيسيوس، وذلك لخمس مباريات.
كما تم تغريم فالنسيا مبلغ 45 ألف يورو؛ بسبب الهتافات العنصرية ضد مهاجم ريال مدريد.