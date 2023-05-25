تيباس: فينيسيوس جونيور خليفة ميسي في "الليغا" وسيفوز بالكرة الذهبية قريبا

وقال تيباس في مؤتمره الصحفي: "أحب أن اقول لفيني، أنا آسف في حال أزعجتك تغريدتي.. أعتذر، لم أقصد الهجوم عليك".

وأضاف: "في عدة مناسبات قلت إنني أعتقد أن فينيسيوس سوف يفوز بالكرة الذهبية يوما ما لأنه لاعب استثنائي".

وواصل: "عندما رحل ميسي عن برشلونة قلت إن فينيسيوس سيحل محله في الليغا".

وأكد تيباس أن الشتائم التي يتعرض لها المهاجم البرازيلي بسبب "موهبته الفذة" قائلا: "أكثر من تعرض للشتم والإهانة كانا ميسي وكريستيانو، والآن فينيسيوس لأنه لاعب رائع أيضًا".

وعن إمكانية عدم تكرار تلك الهتافات العنصية مستقبلا قال تيباس: "عززنا المراقبة في الملاعب التي يلعب فيها فينيسيوس خارج أرضه.. فينيسيوس لكونه لاعبًا رائعًا، يولد العداء والشدة لدى الجماهير".

واختتم: "آمل ألا تكون هناك عواقب فيما يتعلق بترشح إسبانيا لكأس العالم 2030.. إسبانيا ليست عنصرية رغم وجود أفعال عنصرية تحدث".