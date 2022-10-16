ترتيب الدوري السعودي: النصر يدك شباك الفيحاء برباعية ويخطف الوصافة

خطف نادي النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد أن دك شباك ضيفه الفيحاء برباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، على ملعب مرسول بارك.

وخلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، نجح النصر في تسجيل الرباعية خلال 12 دقيقة في أواخر الشوط الثاني.

افتتح جوستافو التهديف بالهدف الأول في الدقيقة 75 من تسديدة صاروخية فشل حارس الفيحاء في التعامل معها، وعزز تاليسكا تقدم النصر بالهدف الثاني بالطريقة نفسها، عند الدقيقة 81.

وعاد تاليسكا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 84، واختتم جوستافو حفلة الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 87.