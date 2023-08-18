أنشيلوتي يعلق على استبعاد فينيسيوس جونيور من قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا

تعليق أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي تعليقا على استبعاد فينيسيوس: "أعتقد أن فينيسيوس جونيور هو أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل في الوقت الحالي".

وأضاف: "كل المدريديين يعتقدون ذلك، أعتقد بالنسبة لفينيسيوس هذا أكثر من كاف".

وتابع: "ليس عليه البحث عن شيء ما لتحفيزه بعد الآن، إنه متحمس للغاية وأعتقد أنه سيظهر ذلك".

وأكد: "لا شيء يفاجئني، لا يمكن أن يفاجئني شيء في كرة القدم".

وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة، وفي 33 مباراة في الليغا سجل فينيسيوس 10 أهداف وصنع 10، في حين سجل 7 أهداف وصنع 5 في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا.