أنشيلوتي يعلق على استبعاد فينيسيوس جونيور من قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا
علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على استبعاد مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور من قائمة أفضل 10 لاعبين في أوروبا.
وأمس الخميس أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائمة اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022/2023.
واللاعبون الثلاثة هم: "كيفين دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)، إيرلينغ هالاند (النرويج - مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين - باريس سان جيرمان، الآن في إنتر ميامي)".
وشهدت القائمة غياب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور عن المراكز الأولى، حيث حل مبابي في المركز السادس، في حين لم يتواجد فينيسيوس جونيور في أول 10 مراكز.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم الخميس 31 أغسطس في مراسم قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023/2024.
تعليق أنشيلوتي
وقال أنشيلوتي تعليقا على استبعاد فينيسيوس: "أعتقد أن فينيسيوس جونيور هو أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل في الوقت الحالي".
وأضاف: "كل المدريديين يعتقدون ذلك، أعتقد بالنسبة لفينيسيوس هذا أكثر من كاف".
وتابع: "ليس عليه البحث عن شيء ما لتحفيزه بعد الآن، إنه متحمس للغاية وأعتقد أنه سيظهر ذلك".
وأكد: "لا شيء يفاجئني، لا يمكن أن يفاجئني شيء في كرة القدم".
وفي الموسم الماضي سجل فينيسيوس 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة، وفي 33 مباراة في الليغا سجل فينيسيوس 10 أهداف وصنع 10، في حين سجل 7 أهداف وصنع 5 في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا.