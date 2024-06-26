تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية ضد منافسه تشيلي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز المنتخب الأرجنتيني في الجولة الأولى على حساب كندا بنتيجة 2-0 ليتصدر ترتيب المجموعة.

وصعد منتخب كندا للمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوزه على بيرو بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية بينما يملك منتخب تشيلي نقطة واحدة بالتساوي مع بيرو بعد تعادلهما بالجولة الأولى دون أهداف.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا خلال السطور القادمة: