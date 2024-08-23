سقط نادي الوصل في فخ التعادل أمام اتحاد كلباء، مساء اليوم الجمعة، في مستهل حملته للدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين.

سجل اتحاد كلباء هدفا قرب النهاية ليفرض التعادل 2-2 على الوصل حامل اللقب في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي وسط سيطرة واضحة من أصحاب الأرض على مجرياته، افتتح فابيو ليما التسجيل للوصل في الدقيقة 52 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

لكن كلباء سجل هدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق نجمه مهدي قائدي بعدما استغل كرة ارتدت من خالد السناني حارس مرمى الوصل ليضعها بسهولة في الشباك.

وأعاد ليما الوصل إلى التقدم في الدقيقة 67 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها منخفضة بذكاء في مرمى أصحاب الأرض.

وبعد محاولات مستمرة لتسجيل هدف التعادل، نجح عبد السلام محمد في تسجيل الهدف الثاني لكلباء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس بعد ركلة حرة مباشرة أخطأ حارس الوصل في التعامل معها.

وحصد الوصل أول نقطة في حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإماراتي، وسيستقبل دبا الحصن الصاعد حديثا في الجولة الثانية، فيما سيلعب كلباء خارج أرضه أمام الشارقة.