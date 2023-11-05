ردة فعل غاضبة من كلوب على نونيز بعد إهداره هدفًا مؤكدًا
ظهر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غاضبًا، بعد إهدار داروين نونيز هدفًا مؤكدًا أمام لوتون تاون.
تهيأت كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء أمام نونيز، وكان المرمى خاليًا تمامًا، لكن اللاعب البرتغالي أطاح بالكرة في السماء
ويستضيف ملعب كينلوورث رود مباراة ليفربول ضد لوتون تاون، ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.
وتهيأت كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء أمام نونيز، وكان المرمى خاليًا تمامًا، لكن اللاعب البرتغالي أطاح بالكرة في السماء.
وانفعل كلوب بشكل واضح، وبدا غاضبًا مع توبيخ كبير للاعب البرتغالي.
ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، خلف توتنهام المتصدر، وآرسنال ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الثاني والثالث.