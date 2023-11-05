ردة فعل غاضبة من كلوب على نونيز بعد إهداره هدفًا مؤكدًا

ويستضيف ملعب كينلوورث رود مباراة ليفربول ضد لوتون تاون، ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتهيأت كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء أمام نونيز، وكان المرمى خاليًا تمامًا، لكن اللاعب البرتغالي أطاح بالكرة في السماء.

وانفعل كلوب بشكل واضح، وبدا غاضبًا مع توبيخ كبير للاعب البرتغالي.