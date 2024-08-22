رصد نادي ريال مدريد الإسباني مبلغًا خرافيًا، للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري، أو حتى الموسم المقبل.

ونشرت شبكة (sportskeeda) تقريرًا قالت فيه إن نادي ريال ​ مدريد​ يسعى جاهدًا للتعاقد مع رودريغو هرنانديز لاعب وسط ​مانشستر سيتي، المعروف باسم "رودري".

ويُعَد رودري صاحب الـ28 عامًا من بين أبرز لاعبي وسط الملعب في أوروبا، وهو عنصر أساسي في صفوف مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني.

وكشفت الشبكة في تقريرها أن ريال مدريد رصد ما يقرب من 100 مليون يورو، للتعاقد مع رودري، في تكرار لسياسة "الغلاكتيكوس" باستقطاب أعظم نجوم الكرة في النادي الملكي.

وأشارت إلى أن ​فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبدى إعجابه بمهارات اللاعب، ويرغب في التعاقد معه لتعويض رحيل ​توني كروس، واقتراب مودريتش من الاعتزال.

ويمتد عقد رودري مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف العام 2027، مما يجعل عملية التعاقد معه أمرًا صعبًا لريال مدريد.

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رد فعل مانشستر سيتي

وفي نفس السياق كشفت تقارير أن نادي مانشستر سيتي لن يتخلى بسهولة عن رودري، والذي وصفته بأنه أحد أعظم لاعبي العالم.

وقالت الشبكة إن مانشستر سيتي مستعد لدفع راتب أساسي بقيمة 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للاعب الإسباني، من أجل إحباط ريال مدريد.

وترى إدارة السيتي أن تجديد عقد رودري، سيكون بمثابة إبرام صفقة اعتبرها بيب غوارديولا أولوية قصوى.

ويُعد نجم مانشستر سيتي وإسبانيا حاليًا ثاني المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 خلف فينيسيوس جونيور .

واختتمت الشبكة تقريرها إن خسارة رودري - حتى مقابل مبلغ ضخم - ستكون بمثابة حبة مريرة يصعب ابتلاعها بالنسبة لمانشستر سيتي.