رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟

كتب: نور الدين ميفراني

كشف الإعلامي حيدر النعيمي عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بإبداء إعجابه بحالة نشرتها الفنانة العراقية مريم غريبة في إنستغرام.

وليست المرة الأولى التي تخرج أخبار عن تفاعل النجم البرتغالي مع فنانات ونجمات عربيات وعالميات دون تأكيد الأخبار.

الفنانة العراقية مريم غريبة التي أحدثت ضجة بتفاعل نجم النصر مع منشورها، تجمع بين الفن والتدريب والرياضة، وتملك شهرة على المواقع الاجتماعية، حيث تملك 1،2 مليون متابع على إنستغرام.

ولدت مريم غريبة مزدادة عام 1987 ببغداد، وهي خريجة قسم التصميم والديكور، والتحقت بالرياضة كهواية في البداية وبعدها درستها بشكل علمي، وباشرت كمدربة لياقة بدنية بعدة مراكز رياضية معروفة بعمّان في الأردن، نالت جائزة لقب أفضل مدربة رياضية في مهرجان "لفنج ويل" عام 2019.

وفي مجال الفن شاركت الفنانة مريم غريبة في أول أعمالها عام 2022 بمسلسل وطن للمخرج مهند أبو خمرة، وأدت دور ضابطة في الشرطة العراقية .

وعادت لتشارك في مسلسل عسل مسموم سنة 2024 من إخراج فادي سليم، وقامت بدور حنين زوجة بطل المسلسل كرم.