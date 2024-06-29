ترتيب الدوري المصري: الزمالك يقهر سيراميكا كليوباترا بعد أزمة الانسحاب

عاد الزمالك بقوة لمنافسات الدوري المصري بعد أزمة الانسحاب من لقاء القمة ضد الأهلي مؤخرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.

وحقق الزمالك فوزًا عريضًا على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 مساء اليوم السبت باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن وله 6 مباريات مؤجلة بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز العاشر.