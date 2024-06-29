ترتيب الدوري المصري: الزمالك يقهر سيراميكا كليوباترا بعد أزمة الانسحاب
عاد الزمالك بقوة لمنافسات الدوري المصري بعد أزمة الانسحاب من لقاء القمة ضد الأهلي مؤخرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.
وحقق الزمالك فوزًا عريضًا على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-2 مساء اليوم السبت باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري.
ورفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن وله 6 مباريات مؤجلة بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز العاشر.
لعب أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك دور البطولة في انتصار فريقه وحصل على جائزة رجل المباراة، وصنع زيزو هدفين كما أحرز هدفًا ليمنح فريقه النقاط الثلاث.
تقدم مصطفى شلبي في الدقيقة 4 للزمالك وتعادل سيراميكا في الدقيقة 21 عن طريق النيجيري جون إيبوكا ثم أحرز نبيل عماد "دونجا" للزمالك في الدقيقة 41 وألغى الحكم طارق مجدي ضربة جزاء للفريق الأبيض بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل ضد عبد الله السعيد.
وسجل النيجيري صديق إيجولا نجم سيراميكا هدف التعادل في الدقيقة 72 ولكن الزمالك انتفض عن طريق البديل السنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة 89 ثم صنع هدفًا لزميله زيزو في الدقيقة 90+1.
وتعادل الاتحاد مع ضيفه الداخلية بنتيجة 1-1 باستاد الإسكندرية في وقت سابق اليوم السبت بنفس الجولة، كما تعادل بلدية المحلة مع ضيفه إنبي دون أهداف.