هل تورط لاعبو الفريق الأول بريال مدريد في أزمة فيديو الفتاة القاصر؟
قالت صحيفة "أس" إن لاعبي الفريق الأول في ريال مدريد لم يتورطوا في أزمة فيديو الفتاة القاصر.
واعتقلت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، 3 من اللاعبين الشبان في ريال مدريد بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر.
وتأتي الاعتقالات في فترة صعبة تعيشها كرة القدم الإسبانية وسط اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق للاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس بعد مزاعم تقبيل لاعبة المنتخب جيني هيرموسو خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
وقالت الشرطة إن الثلاثة اعتُقلوا في مجمع ريال مدريد الرياضي في مدريد، ويجري التحقيق مع لاعب رابع.
ومن بين الموقوفين لاعب بالفريق الرديف، واثنان يلعبان بالفريق الثالث.
وأكدت "أس" أن أيًا من لاعبي الفريق الأول لريال مدريد لم يتورط في الأزمة.
وأصدر ريال مدريد بيانًا قال فيه إن الشرطة استجوبت 4 من اللاعبين الشبان "فيما يتعلق بشكوى بشأن نشر مزعوم لمقطع فيديو خاص عبر تطبيق الرسائل واتساب".
وقالت صحيفة "الكونفيدينسيال" إن المتورط الرئيس في القضية هو لاعب في الفريق الثالث لريال مدريد ذكرت مزاعم أنه سجل علاقته الجنسية مع الضحية (16 عامًا).
وقال متحدث باسم الشرطة إن الثلاثة يشتبه في ارتكابهم جناية تُعرف في القانون الجنائي الإسباني بأنها "إفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية".