هل تورط لاعبو الفريق الأول بريال مدريد في أزمة فيديو الفتاة القاصر؟

قالت صحيفة "أس" إن لاعبي الفريق الأول في ريال مدريد لم يتورطوا في أزمة فيديو الفتاة القاصر.

واعتقلت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، 3 من اللاعبين الشبان في ريال مدريد بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر.

وتأتي الاعتقالات في فترة صعبة تعيشها كرة القدم الإسبانية وسط اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس السابق للاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس بعد مزاعم تقبيل لاعبة المنتخب جيني هيرموسو خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

وقالت الشرطة إن الثلاثة اعتُقلوا في مجمع ريال مدريد الرياضي في مدريد، ويجري التحقيق مع لاعب رابع.