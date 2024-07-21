رفض فريق ليفربول الإنجليزي تحت 19 عامًا استكمال مباراة ودية ضد إينتراخت فرانكفورت الألماني بسبب واقعة عنصرية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عدم استكمال مواجهة بين الفريقين كانت مقررة السبت ضمن بطولة للشباب في جنوب ألمانيا.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين قبل أن يغادر شباب ليفربول أرض الملعب اعتراضًا على تعرض أحد لاعبيه لإساءة عنصرية.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن أحد لاعبي فرانكفورت استخدم عبارة عنصرية ضد أحد لاعبي ليفربول.

ورد تيمو هاردونغ، المدير الرياضي بنادي آينتراخت فرانكفورت، عبر صحيفة "بيلد" الألمانية إن تباين اللغات واللهجات أدى إلى سوء فهم انتهى بهذه الواقعة.

وأشار إلى أن اللاعب المتهم بتوجيه العنصرية تُرْجِمَت كلماته على نحو خاطئ موضحًا أن الأكاديمية بها ثقافات متعددة، ولكن هناك ثوابت خاصة وواضحة ولا مجال للعنصرية.

وأضاف "لاعبنا استخدم كلمة Digga الشائعة في لغة الشباب العامية، وتعني أخي أو المتألق، ولا تحمل أي مغزى عنصري".

وأتم "يمكننا استبعاد العنصرية، إنها مسألة لغوية، ولذلك نأمل أن نكون قد وضحنا سوء التفاهم مع اللاعبين المعنيين والمسؤولين في ليفربول".