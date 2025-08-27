الأصوات كانت مرتفعة.. هل فقد أموريم سيطرته على غرفة ملابس مانشستر يونايتد؟

كتب: نور الدين ميفراني

أثار تصريح البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بعد الإقصاء من كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق غريمسبي تاون، الجدل حول فقدانه السيطرة على لاعبيه في غرف الملابس.

وقال أموريم بعد الإقصاء بنبرة حزينة: "في النهاية، لا يهم إن كنا سنتعافى أم لا، المهم هو الإشارات التي أظهرها الفريق خلال المباراة وبدايتها، أعتقد أن الفريق الأفضل فاز، الفريق الوحيد الذي كان حاضرًا في الملعب".

وأضاف: "أما أفضل اللاعبين، فخسروا لأن أي فريق قادر على الفوز على أي مجموعة من اللاعبين، وأعتقد أن الفريق واللاعبين تحدثوا بصوت عالٍ اليوم، وهذا كل شيء. لقد خسرنا، وفاز الفريق الأفضل".

وتابع المدرب البرتغالي: "أعتقد أن ما قالوه كان واضحًا تمامًا، لذا دعونا نتجاوز هذا اليوم، وأعتقد أن ما حدث اليوم كان واضحًا للجميع، بطريقة بدء المباراة دون أي حماس، ودون أي ضغط، كنا تائهين تمامًا، ولهذا أعتقد أنهم تحدثوا بصوت عالٍ".

وأدت تصريحات روبن أموريم لتعليقات من جماهير مانشستر يونايتد التي تعتقد أنه فقد السيطرة على لاعبيه ويرغب في الاستقالة.

وعلق أحد المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي: "ماذا يقصد أموريم بقوله "تحدث اللاعبون بصوت عالٍ بأدائهم؟" هل فقد حماسه في غرفة الملابس؟ هل يعتقد أنهم يتجاهلونه؟".

وغرد آخر: "بعد الاستماع إلى تلك المقابلة، رحل أموريم... ضاعت رؤوسنا... اللاعبون لا يستمعون إليه، هذا ما أسمعه في تعليقاته. إنه يريد الرحيل".

وأضاف مشجع ثالث: "فقد أماد ثقته بنفسه تمامًا!! لا أعرف كيف تمكن أموريم من تدميرها كلها!!".

وكتب آخر: "لقد طفح الكيل بأموريم، مُلمّحًا إلى أن اللاعبين لا يلعبون معه".

وعلق خامس: "لديّ شعور بأن أموريم قد يستقيل".

ويعود مانشستر يونايتد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع عندما يواجه بيرنلي على ملعب أولد ترافورد السبت القادم.