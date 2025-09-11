رد رسمي من أتلتيكو مدريد حول التعاقد مع ميسي (فيديو)

رد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على التقارير التي ربطت ناديه بإمكانية التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وينتهي عقد قائد منتخب الأرجنتين مع إنتر ميامي الأمريكي بنهاية العام الجاري، وسط تكهنات حول عودته إلى أوروبا في يناير المقبل استعدادًا لكأس العالم 2026.

وربطت تقارير إسبانية اسم ميسي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، خلال انتقالات الشتاء أو الموسم القادم على أقصى تقدير.

رد رسمي

إنريكي سيريزو سخر من هذه الأنباء قائلًا: "أعتقد أن ميسي موجود في الولايات المتحدة يلعب مع إنتر ميامي، وأظن أنه يفكر فقط في ذلك".

وأضاف ضاحكًا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية: "لا أعلم كيف فكرتم في هذا الأمر".

وأكد رئيس النادي المدريدي أن فريقه مكتمل الصفوف ولا يحتاج إلى إضافات جديدة.

وأوضح: "لدينا فريق رائع، مكتمل تمامًا، وأغلقنا باب التعاقدات بشكل نهائي، وكل ما نريده الآن هو أن يستمر هذا الفريق معًا ويبدأ العمل".

وشدد رئيس أتلتيكو على أن ضم ميسي ليس مطروحًا بأي حال من الأحوال.