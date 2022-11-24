إمبولو يمنح سويسرا الفوز على بلده الأصلي الكاميرون (فيديو)

سجل المهاجم السويسري بريل إمبولو، المولود في ياوندي، هدفا أمام بلده الأصلي الكاميرون ورفض الاحتفال خلال مباراة في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقاد إمبولو بهذا الهدف منتخب بلاده للفوز على الكاميرون وتصدر المجموعة مؤقتا.

وبدا وكأن إمبولو يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا؛ للاحتفال بهدف التقدم 1-صفر في بداية الشوط الثاني.

وتلقى إمبولو تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 48، ليمنح سويسرا التقدم بعدما كانت الكاميرون الطرف الأفضل قبل الاستراحة.

وولد إمبولو البالغ عمره 25 عاما في ياوندي، لكنه نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى.

وتضم المجموعة أيضا البرازيل وصربيا.