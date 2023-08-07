تقرير: برناردو سيلفا أبلغ غوارديولا برغبته في الانتقال إلى برشلونة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، أبلغ مدربه الإسباني بيب غوارديولا برغبته في الانتقال إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وتستهدف إدارة برشلونة تدعيم الجانب الهجومي للفريق، خاصة مع الأنباء التي تؤكد اقتراب رحيل عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني، إلى باريس سان جيرمان.
ويحاول برناردو سيلفا إقناع إدارة فريقه بالموافقة على عرض برشلونة، إذ يريد اللاعب ارتداء قميص البلوغرانا في الفترة المقبلة، والعمل تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن "سيلفا تحدث بالفعل مع غوارديولا لإبلاغه برغبته في مغادرة مانشستر سيتي ليكون قادرًا على التوقيع للنادي الكتالوني".
وأوضحت: "النجم البرتغالي يرى أنه بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا أكمل مسيرته في مانشستر وحان الوقت لاتخاذ الخطوة للتوقيع لبرشلونة والعيش في المدينة التي يعشقها هو وزوجته".
وأشار التقرير: "سيلفا حصل على وعد سابق من غوارديولا بأنه سيسمح له بالمغادرة إذا قدم نادي برشلونة عرضًا مناسبًا لضمه".
وكان تقرير سابق ذكر أن برشلونة قدم عرضًا لمانشستر سيتي بالحصول على خدمات برناردو لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم يتم تفعيل بند شراء إلزامي في الموسم التالي تكون قيمته 58.10 مليون يورو.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة مانشستر سيتي رفضت العرض رفضًا قاطعًا وأخبرت إدارة برشلونة بأن برناردو غير قابل للبيع، ومن جانبها تحاول إدارة الفريق الإنجليزي تجديد عقد اللاعب.
وينتهي تعاقد سيلفا مع سيتي بنهاية الموسم بعد المقبل في عام 2025.
اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في 2017 قادما من فريق الإمارة الفرنسية موناكو.