تقرير: برناردو سيلفا أبلغ غوارديولا برغبته في الانتقال إلى برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، أبلغ مدربه الإسباني بيب غوارديولا برغبته في الانتقال إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتستهدف إدارة برشلونة تدعيم الجانب الهجومي للفريق، خاصة مع الأنباء التي تؤكد اقتراب رحيل عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني، إلى باريس سان جيرمان.

ويحاول برناردو سيلفا إقناع إدارة فريقه بالموافقة على عرض برشلونة، إذ يريد اللاعب ارتداء قميص البلوغرانا في الفترة المقبلة، والعمل تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.