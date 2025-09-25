هل يحقق النصر السعودي حلم كريستيانو رونالدو ونجله؟

يبدو أن نادي النصر السعودي قد يكون بوابة لحدث فريد من نوعه يحقق به حلم تاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق باللعب بجوار نجله كريستيانو جونيور.

وانضم كريستيانو رونالدو صاحب الـ 40 عاماً إلى صفوف النصر في شهر يناير 2023 بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبات السؤال هل من الممكن أن يلعب كريستيانو رونالدو بجوار نجله في قيادة هجوم النصر؟ الإجابة بالطبع هذا الحلم قد يتحقق وفي وقت أقرب مما يتخيله الكثيرون وهو ما نسرده في السطور القادمة:

كريسيتيانو جونيور.. موهبة صاعدة بسرعة الصاروخ

منذ أن ذهب كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية، التحق نجله كريستيانو جونيور بفريق الناشئين بنادي النصر.

ويبلغ كريستيانو جونيور 15 عاماً فهو مواليد 17 يونيو 2010، والتحق بفرق الناشئين بنادي النصر وحالياً يقدم مستويات جيدة مع فريقه السعودي تحت السن ويسجل الأهداف باستمرار.

وانضم نجل رونالدو إلى منتخب البرتغال للناشئين كما أنه لفت الأنظار بقدراته البدنية والفنية الجيدة وهو الأمر الذي يجعله مرشحاً للتصعيد للفريق الأول بنادي النصر.

اللعب للفريق الأول ليس حلماً بعيد المنال

لم يعد أمراً صعباً أن يتم تصعيد كريستيانو جونيور للفريق الأول رغم أنه لم يكمل عامه السادس عشر بعد.

أندية عالمية حرصت على تصعيد مواهب صغيرة السن ومنحها الفرصة في وقت مبكر، وأبرزهم بالطبع لامين يامال نجم برشلونة الذي شارك في الفريق الأول بالعملاق الكتالوني يوم 29 أبريل 2023 وعمره لم يكمل السادسة عشرة.

واصطحب برشلونة أيضاً لاعبه صاحب الأصول الغامبية إبراهيما تونكارا إلى قائمته التي سافرت لإنجلترا لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وأشرك آرسنال أيضاً في الدوري الإنجليزي لاعبه إيثان نوانيري وأيضاً ماكس دومان ولم يكملا 16 عاماً.

دوري أبطال آسيا 2 قد تجمع بين رونالدو ونجله

الفرصة مهيأة لتحقيق حلم كريستيانو رونالدو باللعب بجوار نجله وتحديداً في بطولة دوري أبطال آسيا 2 حال قيد اللاعب كريستيانو جونيور في قائمة الفريق السعودي خلال مباريات البطولة.

وتسمح اللوائح بهذه النقطة وهو ما قد يجعل كريستيانو جونيور مشاركاً في النصر بجانب والده وخاصة أن مستوى البطولة يدفع النصر للقيام بهذه التجربة الفريدة ودخول التاريخ بحدث سيتصدر عناوين الصحافة العالمية بمشاركة رونالدو ونجله سوياً في قيادة هجوم النصر.

وافتتح النصر مشواره في البطولة القارية بفوز عريض على حساب استقلول الطاجيكي بخمسة أهداف دون رد.