أكثر لاعب أبهر جماهير برشلونة أمام خيتافي

حقق برشلونة فوزاً سهلاً على حساب ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد مساء الأحد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني بفضل ثنائية فران توريس وهدف داني أولمو.

وتفاعلت جماهير برشلونة مع هذا الانتصار المميز، وتحدثت بشكل خاص عن أداء اللاعب داني أولمو نجم الفريق رغم أنه لم يفز بجائزة رجل المباراة التي ذهبت إلى فران توريس صاحب الهدفين الأول والثاني.

وقال أحد المشجعين عبر منصة إكس:" أنا دائماً لا أشك في جودة داني أولمو" كما علق مشجع آخر بأن أولمو سيظل اللاعب المفضل في مركز صانع الألعاب الهجومي بالنسبة لجماهير برشلونة.

ووجه مشجع ثالث الشكر لنجم برشلونة الذي رد عملياً على أي انتقادات واجهها في الفترة الأخيرة بالتألق أمام خيتافي.

وكتب مشجع آخر لبرشلونة أن أولمو عاد بقوة وسجل هدفاً وصنع آخر ويستحق التحية.

وتحدث أولمو في تصريحات عقب المباراة عن صناعته هدف التقدم لصالح فران توريس مؤكداً أنه مرر الكرة بكعب قدمه بعد أن لاحظ أن زميله يركض للأمام مبدياً سعادته بأن الأخير سجل الهدف ببراعة.

وكان أولمو قد انضم إلى برشلونة في صيف 2024 قادماً من لايبزيغ الألماني.