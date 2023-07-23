وفاة نجم المنتخب المغربي السابق حسن أمشراط "عسيلة "

وأضاف: "فقدان لاعب مثله يعد خسارة كبيرة للنادي وللمجتمع الرياضي بأكمله. كان له دور كبير في إسهاماته لصقل هوية النادي وتحقيق الإنجازات المهمة".

وتألق عسيلة مع شباب المحمدية وساعده في الفوز بكأس العرش عامي 1972 و1975.

كما ساهم في فوز منتخب المغرب بكأس أمم أفريقيا للمرة الوحيدة عام 1976 بإثيوبيا، كما شارك في نهائيات كأس العالم 1970.