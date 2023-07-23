وفاة نجم المنتخب المغربي السابق حسن أمشراط "عسيلة "
عن عمر ناهز 75 عاما.
نعى نادي شباب المحمدية المغربي نجمه البارز حسن أمشراط الشهير بلقب "عسيلة" بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 75 عاما.
وقال النادي في بيان عبر "فيسبوك": "يتقدم النادي الرياضي لشباب المحمدية، بأحر التعازي لأسرة الفقيد حسن أمشراط الملقب بعسيلة".
وأضاف: "فقدان لاعب مثله يعد خسارة كبيرة للنادي وللمجتمع الرياضي بأكمله. كان له دور كبير في إسهاماته لصقل هوية النادي وتحقيق الإنجازات المهمة".
وتألق عسيلة مع شباب المحمدية وساعده في الفوز بكأس العرش عامي 1972 و1975.
كما ساهم في فوز منتخب المغرب بكأس أمم أفريقيا للمرة الوحيدة عام 1976 بإثيوبيا، كما شارك في نهائيات كأس العالم 1970.