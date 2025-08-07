اتفاق المونديال.. جون إدوارد يحسم ملف حسام عبد المجيد

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الزمالك ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تجديد عقود بعض اللاعبين من بينهم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق.

ورغم أنّ عقد عبد المجيد يمتد حتى صيف عام 2027، فإنّ إدارة الزمالك تسعى لتأمين استمرار اللاعب لفترة أطول، في ظل الحاجة الفنية لخدماته، خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المواسم الماضية، واهتمام بعض الأندية بمتابعته.

ووفقًا لِما ذكرته التقارير، فقد رصدت إدارة النادي الأبيض 30 مليون جنيه سنويًا للاعب لتجديد عقد عبد المجيد في المرحلة القادمة.

ووفقًا لقناة "النهار" المصرية، فإن "الزمالك تلقى عروضًا خارجية لضم عبد المجيد من أروكا وأتلتيكو كاسا بيا البرتغاليين لاستعارته لمدة موسم مقابل 250 ألف دولار، وجينت البلجيكي طلب شراء عقده مقابل مليون دولار، ولكن تم رفض كافة العروض".

وأضاف: "جون إدوارد اتفق مع عمر ناجي، وكيل حسام عبد المجيد، على تجديد عقده خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية رحيله بعد كأس العالم 2026 في حال الحصول على عرض جيد".

وتابع التقرير: "الزمالك بنسبة 85% سوف يجدد عقود حسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة".

ويُعد حسام عبد المجيد من أبرز المواهب الدفاعية في الكرة المصرية حاليًّا، ونجح في تثبيت أقدامه داخل التشكيلة الأساسية للزمالك، كما شارك مع المنتخب المصري في أكثر من مناسبة؛ ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في مشروع النادي الأبيض المستقبلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة نادي الزمالك الجديدة التي تهدف إلى تأمين عقود اللاعبين الأساسيين مبكرًا، وتفادي سيناريوهات الرحيل المجاني أو الدخول في صراعات تعاقدية، خاصة مع العناصر الشابة التي تمثل مستقبل النادي.