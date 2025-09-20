الزمالك يرد على أنباء تمرد شيكو بانزا

أثار اللاعب الأنغولي شيكو بانزا، نجم الزمالك، علامات الاستفهام بعد أن واصل الغياب عن صفوف فريقه للمباراة الثانية على التوالي.

واستبعد الزمالك لاعبه شيكو بانزا من مباراة المصري البورسعيدي بالجولة السادسة للدوري المصري، والتي فاز بها الفريق الأبيض بثلاثية دون رد.

أخبار ذات علاقة بعد تهديدات الرحيل.. مجلس الزمالك يرضخ لجون إدوارد

وفسر مسؤلو الزمالك غياب شيكو بانزا وقتها بأن اللاعب تأخر وصوله من بلاده عقب نهاية التوقف الدولي.

ولم ينضم بانزا إلى قائمة الزمالك في لقاء الإسماعيلي؛ بسبب الإصابة، بحسب مصادر داخل الزمالك.

أخبار ذات علاقة تطورات جديدة.. المستشار القانوني لنادي الزمالك يزف بشرى حول أرض أكتوبر (فيديو)

وكشفت تقارير صحفية أنغولية عن مفاجأة صادمة بشأن غياب شيكو بانزا عن مباريات الزمالك.

وأوضح تقرير نشره موقع VISUALFOOT الأنغولي، أن شيكو بانزا لا يغيب بسبب الإصابة أو أي ظروف عائلية؛ ولكن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة.

أخبار ذات علاقة بسبب الثنائي الأجنبي.. خالد الغندور يشن هجوما على مدرب الزمالك (فيديو)

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين مسؤولي الزمالك واللاعب دون التوصل إلى أي حل حتى الآن.

رد الزمالك

في المقابل، رد مصدر بنادي الزمالك على هذه الأنباء مؤكداً أن اللاعب منتظم في التدريبات بصورة طبيعية ولم يتمرد على الفريق.

وأوضح أن مشاركة شيكو بانزا من عدمها ترجع للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا الذي كان صاحب قرار استبعاده.

وأشار إلى أن اللاعب تمت معاقبته بسبب تأخره في العودة من أنغولا عقب التوقف الدولي الأخير.

وانضم شيكو بانزا إلى الزمالك مطلع الموسم الحالي قادماً من إستريلا أمادورا البرتغالي.

وسجل الجناح الأنغولي هدفين للزمالك منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض.